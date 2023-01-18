"Постоянное занятие": многодетный отец Стычкин признался в алкоголизме

Наливай до края!

В Москве состоялась премьера сериала "Фандорин. Азазель", который с 19 января выходит на Kinopoisk. В новом прочтении культового детектива сыграл Евгений Стычкин. На премьеру он пришел с супругой Ольгой Сутуловой (женаты с 2012 года), которая недавно снова стала матерью. Еще у актера есть трое детей от брака с пианисткой Екатериной Сканави, а также внебрачная дочь София, родившаяся в 1995 году.

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Стычкину 48 лет, но выглядит он прекрасно, хотя отросшая борода его и несколько старит. "Это и постоянное занятие спортом, и алкоголизм, – смеется актер. – Он мне очень помогает! Ведь если много выпивать, диета формируется сама собой. Например, если ты пьешь водку, то ты ешь какие-то закуски – грибы соленые, малосоленые огурцы, котлеты. Если ты пьешь пиво, то ешь ребра. А вот если пьешь вино, то ешь практически что угодно – зависит от того, красное оно или белое".

Наркологи говорят, что при алкогольной зависимости в организме наблюдается большой дефицит минеральных веществ и витаминов, поэтому необходимо в питании сделать упор на их восполнение и очищение организма от токсинов, которые попадают туда с алкоголем. С этой целью в свой рацион важно добавить: кисломолочные и молочные продукты, а, также, сваренные на них каши (особенно эффективна рисовая), мед и его субпродукты, лавровый лист, чеснок, бруснику, клюкву, абрикосы.

Поэтому Евгений Стычки вполне может пересмотреть свою диету, чтобы совмещать приятное с полезным.