Подруга Ван-Дамма слила кадры интимных ласк с Игорем Николаевым на вечеринке в Дубае

Николаев попался с зарубежной моделью.

После болезненного и скандального расставания с певицей Наташей Королевой композитор Игорь Николаев остался с разбитым сердцем, ведь он потерял не только свою возлюбленную, но и музу. Наташа Королева ушла к стриптизеру Тарзану и во всю налаживала свою жизнь.

Спустя время Игорь Николаев вновь обрел счастье. Его возлюбленной стала скромная начинающая певица Юлия Проскурякова, которая смогла залечить разбитое сердце артиста. Пара живет вместе уже много лет и воспитывает дочь Веронику. Но в последнее время стали появляться слухи о том, что в семье разлад и дело близится якобы чуть ли не к разводу. Однако официально это не подтверждено.

Тем не менее, Игорь Николаев умудрился угодить в пикантную ситуацию. Все дело в том, что зарубежная модель и подруга голливудского актера Жан Клода Ван-Дамма выложила в своем аккаунте совместный с Игорем Николаевым снимок с мероприятия в Дубае. На фото пара стоит близко друг к другу и чуть ли не обнимается. Оба светятся от счастья. Жгучая брюнетка явно очаровала 63-летнего влюбчивого композитора. Куда при этом смотрела законная жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова, не понятно.