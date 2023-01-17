Зверства Артура Смольянинова*

В последнее время имя звезды фильма "9 рота" у всех на слуху: уж слишком много плохо он сделал в отношение своей родины. Актер удрал в США, бросив экс-супругу Дарью Мельникову с двумя детьми, и теперь поливает грязью годами кормившую его страну. Сначала Артур Смольянинов* красноречиво называл соотечественников "глупыми", а потом вовсе заявил, что хочет уничтожить землю, на которой родился.

Понятно, что поведение артиста не на шутку разозлило народ, но пострадавшей оказалась и его бывшая жена Дарья Мельникова, в адрес которой также посыпались оскорбления, хотя она ничего плохого не сделала. Кажется, остановить поток негатива решил Иван Охлобыстин – довольно близкий человек для семьи, ведь он, как оказалось, крестный отец оскандалившегося актера.

На странице звезды "Интернов" появилось заявление, в котором он призвал призвал остановить травлю Дарьи Мельниковой, а также слил в Сеть издевательства оплевавшего родину Артура Смольянинова* над "папиной дочкой" – во времена, когда она еще была его женой. Иван Охлабыстин признался, что в браке имело место быть рукоприкладство.

"Он ее сильно бил", – написал он на своей странице

Если верить словам прославленного артиста, за свою жизнь с Артуром Смольяниновым* Дарья Мельникова изрядно настрадалась, но, видимо, решила пожалеть опального бывшего и не вываливать на публику все "прелести" брака.

* – признан по решению Минюста РФ иноагентом

