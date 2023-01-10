"Никакого желания у него нет!": Мать в слезах оттаскивает с фронта воюющего за Украину Смольянинова

На днях российский актер Артур Смольянинов выразил желание воевать на стороне Украины. Он заявил в интервью, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, а вся остальная часть превратится в радиоактивный пепел.
Заявление Артура Смольянинова вызвала скандал в обществе. Артиста призвали лишить всех наград и возбудить против него уголовное дело за измену родине. На громкий и хамский выпад актера обратили внимание российский вице-премьер Дмитрий Медведев и глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Судя по всему, дело приняло серьезные обороты, и матери Артура Смольянинова пришлось оправдываться, ведь запахло жареным. Мать актера опровергла желание сына воевать за Украину и превратить РФ в пепел. По ее словам, бравший интервью журналист Кирилл Мартынов сознательно спровоцировал ее мальчика на критику.
"Никакого желания у него нет!" – заявила мать Артура Смольянинова. Ее слова приводит КП.
После таких оправданий мать Смольянинова выглядела в глазах поклонников в слезах и на коленях просящей прощения за нерадивого сына. К сожалению, женщине пришлось унижаться именно из-за хамоватого актера. Ее можно понять, ведь по сути ей пришлось, образно говоря, оттаскивать сынка уже буквально с фронта, уже вовсю воюющего в мечтах на стороне Украины... Остается только пожалеть ее, ведь слышать такое от своего ребенка не каждая сможет спокойно.