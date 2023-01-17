"Грязь": известный артист публично плюнул в Собчак

На авторском ютуб-канале Ксении Собчак регулярно появляются новые интервью с интересными героями. По словам самой ведущей, регулярность — это одна из важнейших деталей успеха шоу в Интернете. Однако, не меньшую роль играет и выбор гостя.
Так, в новом выпуске появился Артем Калайджян. Пользователям Сети он больше знаком под псевдонимом Серго и героем популярного проекта «Непосредственно Каха». Приглашение от Ксении Собчак блогер получил после ролика в социальных сетях. Артем сам захотел стать героем интервью.
Теперь же, после выхода выпуска новый герой интервью Собчак, Серго публично раскритиковал ролик. По его мнению, в выпуске остались только кусочки по одной теме. И хотя в разговоре были и другие интересные моменты, редакторы просто их вырезали.
В результате, по словам Калайджяна, весь ролик они обсуждали обзор блогера BadComedian на фильм с одноименным названием. Напомним, что BadComedian жестко раскритиковал картину. По мнению зрителей, оплеванный герой предстал публике неинтересной и односторонней личностью.
"Хотя весь день мы говорили о многих других вещах, они оставили только грязь", — досадно заметил герой Ксении Собчак.