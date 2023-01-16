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Шоу-бизнес
Нажил миллионы: ненавидящий Россию Кикабидзе имел квартиру в Москве

Нажил миллионы: ненавидящий Россию Кикабидзе имел квартиру в Москве

Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни от осложнений хронической болезни почек. Он будет похоронен 19 января на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью. А после траурной церемонии его родным предстоит разобраться с наследством.
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Вахтанг Кикабидзе жил на улице Тициана Табидзе в престижном районе грузинской столицы. Там у него был добротный особняк в три этажа. Дом забит картинами и антиквариатом, которые достались Вахтангу Константиновичу от бабушки.

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Первый этаж занимает обеденный зал, лестница, и огромная гостиная с камином. Рабочий кабинет артиста располагался на втором этаже. Все стены кабинета завешаны афишами выступлений, грамотами и прочими наградами. Там же хранятся и сценические костюмы.

Ездил актер на большой машине марки "Инфинити", которую оставлял у дома в тени виноградника.

Стоит заметить, что еще в начале "нулевых" у Кикабидзе была большая квартира и в Москве, где он проводил большую часть времени. Но после событий 2008 года в Южной Осетии, после которых артист в Россию больше не приезжал, судьба недвижимости тут покрыта мраком. Сам певец отказался от ордена Дружбы, объяснив все "российской агрессией".

В любом случае, имущество Кикабидзе оценивается в несколько миллионов долларов. Поделят же его между собой двое детей артиста – 67-летняя приемная дочь Марина Сагарадзе, актриса Тбилисского академического театра имени Шота Руставели, и 57-летний сын Константин Кикабидзе, живущий сейчас в Канаде художник по образованию.

Фото: Natalya Loginova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 января 2023, 10:40 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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