Дважды развелся, изменял второй жене с третьей, стал отцом пятерых детей: как живет Оскар Кучера

11 августа известный телеведущий Оскар Кучера отмечает день рождения. Ему исполняется 48 лет.

Сегодня Оскара Кучера знает каждый телезритель. Публика заговорила об актере еще в нулевых, когда он появился в сериале "Улицы разбитых фонарей", и до сих пор продолжает интересоваться его творчеством и личной жизнью. А интересоваться действительно есть чем. Кучера построил головокружительную карьеру, стал многодетным отцом и добился успеха на любовном фронте. Однако прежде чем стать примерным семьянином, он успел наделать ошибок и дважды развестись.

Евгений Боголюбов, известный сегодня как Оскар Кучера, появился на свет в 1974 году и вырос в творческой семье. Мама Евгения работала в Бюро пропаганды киноискусства, а отец прославился как кинорежиссер. Будущий артист с раннего детства мечтал связать жизнь с искусством, а когда пришло время, усердно готовился к поступлению в театральный. Хотя Боголюбов не был прилежным учеником, ему удалось добиться цели.

В студенческие годы Евгений начал подрабатывать на радио. Именно тогда актер придумал свой знаменитый псевдоним, который спустя несколько лет официально стал его именем. Пробивной и харизматичный Кучера быстро добивался успехов в работе, но по-настоящему прославился только в 2004 году, когда снялся в сериале "Улицы разбитых фонарей". Актер сыграл лейтенанта Кирилла Порохню и тут же покорил зрителей.

Карьера Оскара Кучера всегда была насыщенной. То же можно сказать и о его личной жизни. В первый раз ведущий женился, когда ему было чуть за 20. Избранницей актера стала его сокурсница Юлия Лисеева. Впрочем, студенческий брак оказался скоротечным и закончился уже спустя полгода.

Второй супругой звезды стала модель и психолог Майя Маркова. Влюбленные познакомились в компании друзей, поженились в 2002 году и спустя пару лет стали родителями сына Александра. Второй брак оказался куда более продолжительным, но не был счастливым. Кучера не хранил верность супруге, однако уйти от нее не решался.

Все изменилось, когда актер встретил юриста Юлию, которая в последующем стала его третьей женой. Оскар закрутил роман с новой избранницей еще до развода, а в 2005 году она подарила ему сына – еще одного Александра. Вскоре ведущий расстался со второй супругой и женился на Юлии. В третьем браке у Кучеры родились еще трое детей. В 2007-м на свет появился Даниил, спустя три года – Алисия, а еще через девять лет – Марк.

Несмотря на некрасивое расставание со второй супругой, Оскар не потерял связь со своим первенцем. По словам телеведущего, старший сын часто приезжает в гости к его семье. Хотя Кучера по-прежнему активно занимается карьерой и много работает, у него получается находить время на жену и пятерых наследников. В третьем браке ему удалось стать примерным семьянином.