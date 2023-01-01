Для любителей сладенького: рецепт простого лимонного тарта с меренгой от Виктории Дайнеко

Для любителей сладенького певица Виктория Дайнеко опубликовала подробный рецепт лимонного тарта с итальянской меренгой. Можно приготовить как классическую версию, так и безглютеновую.
Ингредиенты
Для теста
260 грамм муки без глютена (225 грамм пшеничной);
100 грамм сливочного масла;
1 яйцо;
80 грамм сахара;
Щепотка соли.
Для начинки
1,5 чайной ложки кукурузного крахмала;
12 миллилитров лимонного сока;
10 грамм цедры лимона;
4 желтка;
60 грамм сливочного масла.
Для меренги
4 яичных белка;
200 грамм сахарной пудры.
Из кухонной утвари Виктория Дайнеко использует глубокую миску, сотейник, форму для выпечки и миксер.
Способ приготовления
Виктория Дайнеко начинает приготовление тарта с начинки. Поочередно она добавила ингредиенты в сотейник, перемешала и поставила на медленный огонь. Смесь нужно довести до полного загустения. После этого начинка отправляется в холодильник на несколько часов.
Теперь время заняться основой тарта. Виктория Дайнеко смешивает ингредиенты в миске, затем руками формирует шар. Миску с тестом нужно отправить в холодильник на пару часов, после чего раскатать между листами пергментной бумаги и выложить в форму для запекания. Виктория выставляет режим "только снизу" 210 градусов и ставит основу выпекаться на 20-25 минут.
Пока тесто выпекается, время готовить итальянскую меренгу. Сахар и белки нужно взбить миксером до плотных пиков.
И финальный этап — сбор тарта. Виктория Дайнеко выкладывает начинку в основу из теста и покрывает тарт меренгой. По желанию верхушку можно обжечь горелкой. Приятного аппетита!