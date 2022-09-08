"Совсем разум потеряла" выкатившая грудь Королева довела народ до блевоты

Заслуженная артистка России Наташа Королева в очередной раз отличилась на глазах у публики. Певица с завидным постоянством оказывается в эпицентре громких скандалов, как будто специально подставляя себя под критику.
Разумеется, будучи этнической украинкой, исполнительница хитов "Желтые тюльпаны", "Маленькая страна", "Дельфин и русалка", "Веришь или нет" и других, после известных политических событий подверглась жесткой травле со стороны соотечественников.
Граждане соседнего государства требовали от певицы высказать четкую позицию, не стесняясь хамства, грубости и оскорблений. Ее социальные сети были завалены гневными комментариями. "Наташа совсем разум потеряла..." – писали звезде отечественной сцене разгневанные земляки.
В очередной скандал Наташа Королева вляпалась 3 сентября, решив поддержать флешмоб, запущенный Эвелиной Бледанс. Певица захотела порадовать фанатов сексуальными танцами под легендарный хит Михаила Шуфутинского, но промахнулась с локацией для съемки.
Танцы в туалете по соседству с унитазом не впечатлили поклонников артистки. Как и непристойный наряд, который певица надела на выступление в Кремлевском дворце. На главную сцену страны она вышла в настолько откровенном платье, что грудь вот-вот выкатилась бы из одежды.
Кадры из Кремля быстро разлетелись по социальным сетям. Некоторые комментаторы указали, что прикид Наташи Королевой вызывает не восторг, а рвоту.