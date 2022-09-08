Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами

Страшная новость настигла поклонников Евгения Петросяна.

Знаменитый комик спокойно готовился к грандиозному концерту в Сочи под названием "60 лет на эстраде". Поглазеть на комика, по его словам, пришла толпа народа, билеты были распроданы, а прощались с 76-летним любимчиком публики поклонники, поднося ему цветы в знак благодарности. В общем, Евгений Петросян оказался доволен прошедшим мероприятием, отправился отдыхать в санаторий, но беда пришла, откуда не ждали.

Внезапно в прессе распространилась информация о том, что на самом деле концерт пришлось отменить: якобы, продано было слишком мало билетов, поэтому событие сняли с афиши. Представители СМИ, условно говоря, похоронили юмориста, что признал и он сам, произнеся ироничную фразу в своем микроблоге: "Написали, мол, Петросян уже окочурился как артист".

Происходящее вокруг своего имени комика просто взбесило, а сам он едва не сорвался на оскорбления, осуждая поступок журналистов. В итоге в своем видеообращении к народу он назвал сообщения о провале слухами и заявил, что его оклеветали. Причем, как кажется Евгению Петросяну, сделано это было целенаправленно – за деньги и по заказу.

Чтобы успокоить взволнованных фанатов, супруг Татьяны Брухуновой напомнил им анекдот, с которым когда-то выступал на сцене: "Не дождетесь!", – уверенно произнес комик и заверил, что он, как всегда, "на коне", потому что продолжает жить творчеством и трудиться на благо своей публики.

"Служению своему делу я посвящаю жизнь и, значит, вам, дорогие мои зрители!" – констатировал Евгений Петросян.