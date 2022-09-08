"Проституточка и брутальный гопник": на Прилучного прилюдно вылили ушат помоев

Российский актер театра и кино Павел Прилучный в свои 34 года выглядит ужасно, считает психолог Вероника Степанова. На своем ютуб-канале она раскритиковала артиста и заявила, что он попахивает "работягой и брутальным гопником, неким водилой со слащавой ноткой". По сравнению с 55-летним Дмитрием Нагиевым, Павел Прилучный выглядит гораздо старше, уверена эксперт.
"Есть категория актеров, у которых врожденные потребности в бисексуальности. Прилучный скорее относится к таким актерам как Бред Питт, Лео ди Каприо, Ченинг Татум, то есть это проституточки для дела, это не геи. Но через какое-то время многие из них начинают страдать наркоманией и алкоголизмом, поэтому таких талантов мы особо не видим", – распекла Прилучного психолог.
Степанова припомнила Прилучному начало его карьеры и отметила, что в юности он работал в стриптиз-клубе, поэтому не может сегодня впячивать из себя альфа-самца и бить себя кулаком в грудь. Павел Прилучный чересчур дерзкий и страдающий СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Об этом говорит то, что он не может усидеть на месте не минуты и постоянно что-то ковыряет и крутит. "Ядерный психопатик, невероятно поверхностный и глупый, примитивный как "Дом-2", – заключила психолог.