"Заткнись!": Бородина высказалась о жизни Тилляевой

Телеведущая Ксения Собчак не смогла остаться равнодушной в теме домашнего абьюза. Ее вновь подняла в обществе бывшая жена блогера Амирана Сардарова Мариам Тилляева.

Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева стала героиней нового выпуска YouTube шоу с Лаурой Джугелия. Девушка рассказала о разводе с блогером Амираном Сардаровым и, в частности, о его изменах и связи с эскортницами. Мариам поделилась, как ей жилось в доме у темпераментного мужчины: "Заткнись! Это мой дом. Мы будем жить по моим правилам", так Амиран пытался воспитывать молодую жену.

Популярная ведущая и блогер Ксения Бородина не осталась в стороне от темы. В своем блоге она выложила нарезку из интервью Мариам.

"И ведь не пройдёт и года и он будет с очередной, которая скажет, а вот со мной такого не будет, со мной все будет по-другому, и будет тоже самое, только в разы хуже. Это уже никак не исправить", — высказалась Ксения.

В прошлом году Ксения Бородина сама официально развелась с мужем Курбаном Омаровым. Среди причин расставания она назвала и обесценивание брака как института, и неумение вести диалог в паре. Ксения рассказывала своим подписчикам, что Курбан изменял ей с другими женщинами и был абьюзером. Этим словом умные и осознанные люди называют психологическое и физическое насилие. Неудивительно, что Ксения решила поддержать разведенку-подругу по несчастью Тилляеву.