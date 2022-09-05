Скрытная Миронова представила публике любимого мужчину: Скучаю

Мария Миронова предпочитает не посвящать общественность в свою личную жизнь. Известно лишь то, что артистка воспитывает трехлетнего сына от некоего Андрея, который якобы работает в фирме, занимающейся медицинскими технологиями. Также у актрисы есть взрослый сын от первого брака – 30-летний Андрей.
Миронова показала старшего наследника, опубликовав недавно в Сети свежий снимок. На фото запечатлены не только Мария и ее сын, но и ее брат Алексей Градов. Окруженная любимыми мужчинами звезда российского театра и кино подписала кадр: "Мальчишки мои! Люблю, скучаю".
Представив публике сына, Миронова получила множество восторженных комментариев от подписчиков. Например, некоторые отметили, насколько хорошо выглядит сама Мария, другие же обратили внимание на схожесть Андрея и ныне его покойного деда, народного артиста РСФСР Андрея Миронова. "У вашего сына взгляд вашего отца", "Любим вас, Маша!" – пишут поклонники.
Кстати, старший сын Марии Мироновой пошел по ее стопам. Андрей некоторое время работал в Театра имени Вахтангова, сейчас мужчина числится в труппе "Ленкома", а также снимается в кино.