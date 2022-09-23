Чемодан в руки и прочь! Жена доживающего свой век Мартиросяна сбежала

Жена комика Гарика Мартиросяна Жанна Левина поделилась с поклонниками "чемоданным настроением".

Жанна Левина-Мартиросян, жена резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна, часто делится фотографиями в своих социальных сетях. Иногда подписчики пишут ей нелестные комментарии, мол, пара сбежала из России. Однако, супруга комика старается не реагировать на такие провокации, а свою позицию оставляет за кадром.

Отчасти, поклонники правы. Последние месяцы Жанна действительно жила не в России, а в Армении. Недавно она удивила подписчиков своей новой локацией: оказывается, супруга Гарика Мартиросяна была в Белоруссии. Сейчас же, судя по всему, Жанна вернулась в Москву — она поделилась фотографией на фоне поезда, следующего по маршруту Минск-Москва. Кажется, из-за постоянных переездов настроение Левиной-Мартиросян в последние месяцы можно описать фразой "Чемодан в руки и прочь!"

Как известно, эпоха Мартиросяна и Comedy Club уже подходит к концу. Рейтинги программы падают, а место в сердцах зрителей занимают новые ютуб-проекты. Доживающий свой век славы Гарик Мартиросян пока не запустил новых шоу. Жанна тоже пока не поделилась планами на будущее. Возможно, возвращение в Москву подтолкнет чету Мартиросян к интересным начинаниям.