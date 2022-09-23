Пузо уже не скрыть: седой мужик обрюхатил 44-летнюю Орлову

Ольга Орлова поделилась с подписчиками новой фотографией в интересном положении.

В прошлом году певица и бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова вышла замуж. Избранником звезды стал не просто неизвестный седой мужик, а московский бизнесмен Валерий.

Мужчина старше Ольги на десять лет, но, кажется, в их паре это никого не смущает. Орлова рассказывала, что Валерий долго не решался подойти к ней и познакомиться на одном из мероприятий. К счастью, мужчина набрался смелости, знакомство состоялось, а чувства двух людей довели их в итоге до ЗАГСа.

Теперь в жизни Ольги Орловой наступает новый период: супруги ждут ребенка. Пузо 44-летней Орловой уже не скрыть, поэтому она решила поделиться радостной новостью со своими подписчиками в социальных сетях. В комментариях шутят, что хоть Валерию уже за 50, он все-таки обрюхатил звездную блондинку. "Чудеса случаются", — подписала фото сама Ольга Орлова.

Ранее, Ольга рассказывала, что нынешний муж сразу поладил с сыном певицы от первого брака. 21-летний Артем Карманов до недавнего времени жил с матерью и отчимом в доме Ольги Орловой, но, скорее всего, с появлением малыша юноша решил отправится в самостоятельную жизнь.