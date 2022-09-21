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Шоу-бизнес
"Стыдно": расфуфыренная Орлова показала лицо матери-старухи

"Стыдно": расфуфыренная Орлова показала лицо матери-старухи

Ольга Орлова получила поддержку от коллег по эстраде.
прочитано 56 раз

Популярная российская певица Ольга Орлова ведет довольно активный и открытый образ жизни, периодически делясь с фанатами лучшими моментами. Недавно она удивила поклонников новым фото в социальных сетях.

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Ольга Юрьевна Орлова певица

Экс-солистка блестящих выложила снимок с постаревшей матерью. Из подписи к фото стало понятно, что женщине исполнилось 75 лет, однако ее лицо сияло и излучало позитив. Кстати, расфуфыренная звезда отечественной эстрады и сама сияла от макияжа. Она сопроводила публикацию красивыми словами.

Она поздравила маму с юбилеем и обратила внимание на ее внешний вид. К слову, женщина была одета в шикарное платье цвета аквамарин, которое очень точно подчеркивало ее фигуру.

"Стыдно нахваливать и быть нескромной (мама учила другому), но невозможно не восхищаться", – написала Ольга Орлова.

Бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" также подчеркнула, что любит свою маму, дополнив трогательный текст смайликами в виде сердечек. Ее поддержали коллеги по цеху.

В комментариях певица Валерия также поздравила мать Ольги Орловой с праздником, отметив ее красоту. Без участия не осталась и Анна Семенович. Поздравления также передал стилист Влад Лисовец.

"С Юбилеем прекрасную Маму!" – написала певица Зара.

Ольга Орлова получила поздравления в адрес матери и от простых поклонников. Многие восхитились красотой юбилярши. Некоторые комментаторы предположили, что женщине максимум 50 лет.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2022, 17:57 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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