"Стыдно": расфуфыренная Орлова показала лицо матери-старухи

Популярная российская певица Ольга Орлова ведет довольно активный и открытый образ жизни, периодически делясь с фанатами лучшими моментами. Недавно она удивила поклонников новым фото в социальных сетях.
Экс-солистка блестящих выложила снимок с постаревшей матерью. Из подписи к фото стало понятно, что женщине исполнилось 75 лет, однако ее лицо сияло и излучало позитив. Кстати, расфуфыренная звезда отечественной эстрады и сама сияла от макияжа. Она сопроводила публикацию красивыми словами.
Она поздравила маму с юбилеем и обратила внимание на ее внешний вид. К слову, женщина была одета в шикарное платье цвета аквамарин, которое очень точно подчеркивало ее фигуру.
"Стыдно нахваливать и быть нескромной (мама учила другому), но невозможно не восхищаться", – написала Ольга Орлова.
Бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" также подчеркнула, что любит свою маму, дополнив трогательный текст смайликами в виде сердечек. Ее поддержали коллеги по цеху.
В комментариях певица Валерия также поздравила мать Ольги Орловой с праздником, отметив ее красоту. Без участия не осталась и Анна Семенович. Поздравления также передал стилист Влад Лисовец.
"С Юбилеем прекрасную Маму!" – написала певица Зара.
Ольга Орлова получила поздравления в адрес матери и от простых поклонников. Многие восхитились красотой юбилярши. Некоторые комментаторы предположили, что женщине максимум 50 лет.