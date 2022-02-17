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Шоу-бизнес
Пил до беспамятства, ударился в веру и умер в ДТП: что стало со звездой "Я шагаю по Москве" Локтевым

Пил до беспамятства, ударился в веру и умер в ДТП: что стало со звездой "Я шагаю по Москве" Локтевым

Многие россияне до сих пор с удовольствием пересматривают знаменитую картину, в которой Алексей Локтев исполнил одну из главных ролей. К сожалению, за пределами телеэкранов судьба актера складывалась трагически.
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Когда фильм "Я шагаю по Москве" вышел на экраны, сыгравшие в картине молодые артисты мгновенно стали любимчиками публики. Среди них был и Алексей Локтев, уже успевший проявить себя в актерской карьере. Но многообещающий старт не стал гарантией блестящего будущего. Артист так и не повторил успех, который ему принесла роль Володи Ермакова в знаменитой картине.

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Алексей Локтев с ранних лет увлекался актерской профессией и посещал театральный кружок. Уже в возрасте 17 лет Алексей дебютировал в кино, появившись в одном из эпизодов фильма "Дом, в котором я живу". Во время учебы в ГИТИСе Локтев сыграл в картине "Прощайте, голуби" вместе с Савеловой. А уже через три года актер стал настоящей знаменитостью, исполнив роль Володи Ермакова в "Я шагаю по Москве". Грандиозный старт давал надежду на не менее яркое будущее, которое, увы, так и не наступило.

Алексей может и хотел бы получать больше интересных ролей, но напоминать о себе и захаживать в киностудии ему было некогда – много сил отнимал театр. Артист реализовывал свои амбиции в Театре им. Пушкина, потом перешел в Малый, а после и вовсе перебрался в Санкт-Петербург, вернувшись в столицу только спустя 17 лет. Многие предполагали, что Локтев давно загубил себя алкоголем, ведь в какой-то момент он всерьез пристрастился к спиртному.

Известный актер часто напивался до беспамятства – бывало, даже приползал домой без одежды. К счастью, рядом была любимая женщина, которая верила: он обязательно опомнится. Первый брак Алексея был студенческим и неудачным, зато со второй женой, актрисой Светланой Лощининой, мужчина нашел свое счастье. Женщина стойко сносила все трудности, а в 43 года скончалась от онкологии, оставив супруга вдовцом. Потеряв жену, Локтев вернулся в столицу и завязал с пагубным пристрастием. Его утешением стала вера и служба в духовном театре "Глас".

После смерти Светланы артист так и не связал себя узами брака, но много лет жил с любимой женщиной Еленой. Актер не оставил возлюбленную, когда та стала инвалидом после инсульта, и мечтал о венчании. Увы, судьба распорядилась иначе. Осенью 2006 года Алексей отправился на Дальний Восток, чтобы поучаствовать в фестивале "Амурская осень". Эта поездка стала для него роковой. 17 сентября, возвращаясь со встречи со зрителями, мужчина попал в аварию и получил черепно-мозговую травму. Алексей Локтев скончался, не доехав до больницы. Ему было 66 лет.

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Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2022, 11:23 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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