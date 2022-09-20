"Больно!": еле передвигающуюся звезду "Дома-2" срочно доставили на операцию

Звезда реалити-шоу "Дом-2" уже не представляет, как жить иначе.

Весной этого года участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Ефременкова рассказала фанатам о беременности. Девушка ждет близнецов от своего избранника Мондезира Свет-Амура. Она постоянно на связи со своими фанатами, поэтому те в курсе практически всех событий, которые происходят в жизни будущих родителей.

Например, недавно поклонники узнали, что Мондезир доставил возлюбленную в медучреждение, где ей в срочном порядке сделают кесарево сечение. Медлить нельзя, поскольку, по словам Юлии, детям в утробе не хватает питательных веществ. Как только малыши появятся на свет, их будут выхаживать в стационаре.

Ефременкова признается, что очень волнуется, ведь этого момента она ждала очень долго. Она еле передвигается из-за того, что она ожидает сразу двух малышей. "Ходить уже практически не могу и постоянно хочу спать. А со сном тоже проблемы, так как переворачиваться очень сложно и даже местами больно", – цитирует девушку Пятый канал.

Звезда "Дома-2" уже не представляет себя без огромного живота, поэтому она считает, что будет скучать по беременности. Однако скучать ей вряд ли придется, ведь два малыша требуют гораздо больше внимания и заботы. Остается лишь пожелать будущей маме сил, терпения и здоровья.