Катя в пролете: Вертихвостка Ходченкова спуталась с бывшим дистрофички Варнавы

В последнее время поклонники звезды Comedy Woman бьют тревогу: их любимица внезапно исхудала, причем настолько, что сейчас выглядит как дистрофичка. В Сети предполагают, что изменения во внешности Екатерины Варнавы произошли после расставания с возлюбленным Александром Молочниковым, а его тем временем заметили в компании Светланы Ходченковой.
Знаменитая блондинка, к слову, тоже время от времени пугает фанатов болезненной худобой. Причем стремление к сбросу веса актрисы совершенно не понятно, ведь даже будучи настоящей русской красавицей с пикантными формами она пользовалась успехом у мужчин, а как настоящей вертихвостке ей приписывали романы то с одним, то с другим. Возможно, теперь к ухажерам звезды отнесут и Александра Молочникова.
Бывший звезды Comedy Woman опубликовал в своем микроблоге пару архивных снимков. К слову, среди них не нашлось ни одной с его экс– возлюбленной. Так что, в этом плане Катя Варнава оказалась в пролете. А вот известной блондинке он внимание почему-то уделил.
На фотографии он стоит с ней плечом к плечу, но по фону видно, что находятся коллеги где-то в театре или на съемочной площадке. Очевидно, что Светлана Ходченкова спуталась Александром Молочниковым очень давно и с единственной целью – участие в одном проекте.