"Жаль, что сегодня мы не вместе": лишившаяся детей Муцениеце взвыла после свадьбы Прилучного

Разведенная с мужем брошенная актриса грустит в тяжелой разлуке.

Российская актриса Агата Муцениеце после развода с коллегой по цеху Павлом Прилучным одна воспитывает двоих детей – старшего сына Тимофея и младшую дочь Мию. Актриса не побоялась остаться одна с двумя детьми на руках, и рассказала всем поклонникам о проблемах с бывшим мужем, после чего развелась.

Муцениеце призналась в том, что Прилучный жестоко обращался с ней и детьми и постоянно вел развязный образ жизни во ремя пандемии коронавируса.

После развода Агата Муцениеце расцвела. Она взялась за работу и стала участвовать во многих проектах, в том числе собственных, стала вести соцсети и свой блог на "Ютуб". Поклонников прибавилось, к ней стали проявлять еще больший интерес. Многие отметили, что в браке она словно была в тени Прилучного.

На днях Муцениеце рассказала об успехах своих детей. Актриса призналась, что ей грустно во время начала учебного года.

"1 сентября 2020 год, когда Тимофей пошел в первый класс. А в этом году у нас первоклассница Мия, но дети сейчас далеко от Москвы и учеба для них начнется позже. Надеюсь, это не помешает им получить удовольствие от обучения. Для меня 1 сентября всегда символом начала чего-то нового, а когда появились дети, захотелось, чтобы и для них этот день стал особенным. Жаль, что сегодня мы не вместе..." – написала Агата Муцениеце.

Напомним, бывший муж Агаты Муцениеце Павел Прилучный снова женился. Его избранницей стала красавица актриса Зепюр Брутян.