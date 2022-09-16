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Шоу-бизнес
Использованная как вещь Карпович бросила нагло кувыркающегося с бабами Прилучного: Грызни не избежать

Использованная как вещь Карпович бросила нагло кувыркающегося с бабами Прилучного: Грызни не избежать

После свадьбы Павла Прилучного к Мирославе Карпович приковано особое внимание.
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После развода с Агатой Муцениеце актер решился попробовать снова построить семью: быстро начал встречаться с молоденькой Зепюр Брутян и так же быстро на ней женился. Наверное, поэтому многие до сих пор не верят в искренность этих отношений – уж слишком стремительно Павел Прилучный окольцевал свою возлюбленную.

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Теперь парочка светится от счастья, а народ тем временем сочувствует Мирославе Карпович, которую, к слову, многие называли "разлучницей". При этом сам артист так и не подтвердил отношения с "папиной дочкой". На днях на эту тему рассуждала Лена Миро: по ее мнению, экс-супруг Агаты Муцениеце просто-напросто использовал как вещь добрую и понимающую звезду – в качестве трамплина после больного расставания. А потом внезапно женился на другой.

На днях по Сети разлетелась новость о том, что Павел Прилучный, якобы, убрал Мирославу Карпович из совместной постановки. Но, если верить Антону Суровкину, актриса бросила его сама, мол, она не захотела играть с ним на одной сцене.

В своем блоге светский журналист восхитился выдержкой "папиной дочки". Она могла бы последовать примеру многих коллег по цеху, вывалить всю правду о связи со звездой сериала "В клетке" и, так сказать, хайпануть. А в этом случае грызни не избежать. Но актриса смиренно хранит молчание, несмотря на все выходки нагло кувыркающегося то с одной, то с другой бабой Павла Прилучного.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2022, 11:44 Источник: YouTube-канал Anton S Live ✓ Надежный источник
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