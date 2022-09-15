"Страшное предательство": Машков засветился с молодой красоткой

После того, как российский актер Владимир Машков побывал в Донбассе, к нему по приглашению приехала очаровательная гостья Наталья Волкова.
В Московской театральной школе Олега Табакова, худруком которой является Машков, состоялся показ спектакля от Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна, худруком которой выступает Волкова.
Она рассказала, что театр в Донецке сейчас не функционирует. Однако руководители стремятся сохранить и поддержать коллектив, несмотря ни на что.
Художественный руководитель донецкого театра Наталья Волкова поблагодарила Владимира Машкова за возможность приехать и поработать. Она отметила, что спектакль полностью отображает состояние душ местных жителей региона.
"Когда начинаешь постепенно осознавать ужас всего происходящего: страшное предательство, смерть, кровь", – рассказала Волкова.
Владимир Машков сделал фото со своей новой коллегой. На снимке он бережно держал девушку за руку и смотрел ей в лицо. Актер пообещал, что обязательно приедет с труппой Театра Олега Табакова.