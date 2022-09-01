"Чучело": неказистую дочь Орбакайте макнули в помои

Российская певица Кристина Орбакайте не только построила карьеру в шоу-бизнесе, но и смогла стать успешной многодетной матерью.
Впервые она стала мамой в мае 1991 года. От певца Владимира Преснякова она родила сына Никиту. Мальчик появился на свет в Великобритании. В 1998 году Орбакайте родила сына Дени от бизнесмена Руслана Байсарова. Воспитывая двоих сыновей, звезда, конечно, мечтала и о дочке. В 2012 году певица родила дочь Клавдию от бизнесмена Михаила Земцова.
Сейчас Клавдия уже ходит в школу и радует свою семью успехами. В День знаний Кристина Орбакайте показала фанатам ролик, на кадрах которого младшая дочь предстала в Париже в Люксембургском саду.
Фанаты отметили, что девочка очень миловидная. Однако нашлись и те, кто раскритиковал внешность дочери Орбакайте. Они написали в комментариях, что Клава стала с возрастом неказистой, да и вообще ничуть не похожа на свою звездную мать. Словом, дочь Орбакайте образно макнули в помои.
"Папочка копия"; "Один в один с папой"; "Как будто ее папа рожал, вообще не похожа на маму"; "Такая музыка к чему? Люксембургский сад требует совсем другой тональности, но у каждого, конечно, свой вкус"; "Ну то, что она далеко не красавица, это факт"; "Чучело", – написали критики.