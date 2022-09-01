Умер знаменитый голливудский актер Рейнольдс

Ушел из жизни голливудский актер, звезда американского сериала "ФБР" Уильям Рейнольдс. Актер на протяжении шести сезонов играл в этой ленте спецагента Тома Колби, сообщает телеканал "360".
Рейнольду было 90 лет. О смерти артиста сообщил его сын Эрик, пишут западные СМИ. Причиной смерти звезды стали осложнения после пневмонии. По словам наследника звезды, смерть не связана с коронавирусом.
Рейнольдс родился 9 декабря 1931 года в Лос-Анджелесе. Яркий и импозантный актер начал строить карьеру, заключив контракт с Universal Pictures. Сначала он снялся в картине "Сестра Керри" в 1952 году, после чего приобрел известность. Также Рейнольдс снимался в лентах "Всегда есть завтра"8 "Сумеречная зона" и "Караван повозок". Фанаты были без ума от харизматичного актера. Однако после сериала "ФБР" актер внезапно прекратил карьеру в шоу-бизнесе и стал предпринимателем.
Актер всю жизнь был женат на коллеге по цеху Молли Синклер, которая скончалась еще в 92-м году.
Ранее сообщалось, что американский актер Ричард Роат, сыгравший в культовой ленте "Друзья", умер на 90-м году жизни. Причина его смерти не сообщалась.