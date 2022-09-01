"Может, сразу в рот?": Извергающийся белой жижей Джигурда в экстазе вылизал взмокшую Волочкову

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда хорошо провели время вместе после баньки.

Музыкант, несмотря на наличие супруги, частенько проводит время в компании своей скандально известной блондинки, а иногда даже может ее поцеловать – по-товарищески, конечно. На этот раз известные приятели снова встретились, а за утехами Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой наблюдала вся страна.

Дело в том, что они стали участниками нового шоу Анастасии Ивлеевой, в рамках которого перед ними поставили сложную задачу – повторить популярный челлендж. Звездам показали ролик, на котором люди подбрасывают вверх сливки и ловили их ртом. Собственно, балерина и музыкант должны были сделать то же самое и записать происходящее на камеру.

Вооружившись банкой сливок, Никита Джигурда решился проделать эксперимент первым, но не сумел. Тогда пришла очередь Анастасии Волочковой. Приятель принялся извергать на ее руку белую жижу, но она даже не отлетела от ее кисти. Потом он ей помог, подбросив сливки, а когда они приземлились ей на шею, смело вылизал тело светской львицы.

В итоге королева российского балета придумала иной способ справиться с челленджем.

"Может, сразу в рот?" – предложила артистка, держа у лица банку.

В общем, никому из звездных гостей не удалось выполнить задание, но зато они оба хорошо провели время: перед этим сходили в баньку, изрядно намокнув, а потом вместе повеселились. Глядя на их довольные лица, несложно понять, что и Никита Джигурда, и Анастасия Волочкова прибывали в экстазе от происходящего.