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Шоу-бизнес
Дети от миллионера, связь с Костомаровым и 26 лет брака: что стало с актрисой Гусевой

Дети от миллионера, связь с Костомаровым и 26 лет брака: что стало с актрисой Гусевой

Екатерина Гусева сумела построить не только кинокарьеру, но и личную жизнь. Несмотря на слухи злых языков, она счастлива с единственным мужем.
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Екатерина Гусева – одна из самых востребованных российских актрис. Артистка полюбилась зрителям с первых ролей, снялась более чем в 70 картинах и построила блестящую карьеру. В любви Гусевой повезло не меньше. Екатерина счастливо вышла замуж, стала мамой двоих детей и построила крепкий брак. Несмотря на это, ее личная жизнь часто становилась поводом для сплетен.

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 Екатерина Константиновна Гусева

Екатерина Константиновна Гусева актриса театра и кино

Будущая артистка появилась на свет в 1976 году и выросла в семье, далекой от творчества. Окончив школу, Гусева собиралась поступать в серьезный вуз и стать биотехнологом. Однако судьба распорядилась иначе. Один из сотрудников театрального училища, оказавшийся на школьном мероприятии, разглядел в Кате талант и предложил попробовать силы в "Щуке". Вчерашняя выпускница успешно сдала экзамены и прошла отбор.

На экранах актриса впервые появилась в 1997 году. Она исполнила главную роль в фильме "Змеиный источник". Несмотря на успешный дебют, настоящая известность пришла к начинающей артистке только через несколько лет. В начале нулевых она появилась в нашумевшем сериале "Бригада" и прославилась на всю страну. Об актрисе заговорили не только зрители, но и режиссеры.

Личная жизнь Гусевой сложилась на редкость удачно. Своего будущего супруга, бизнесмена Владимира Абашкина, она встретила еще в студенческие годы, когда подрабатывала в телепередаче "Русское лото". Абашкин оказался владельцем фирмы, занимающейся оформлением студии, и положил глаз на яркую девушку. Между ними тут же пробежала искра, которая переросла в роман, а потом и в свадьбу.

Екатерина и Владимир стали мужем и женой в 1996 году. В браке с миллионером звезда стала по-настоящему счастливой и родила двоих детей. Сын Алексей появился на свет спустя два года после свадьбы родителей, а дочка Анна – в 2010 году. Впрочем, из-за популярности личная жизнь Гусевой никогда не была безоблачной. Ее то и дело омрачали многочисленные сплетни злых языков.

За годы карьеры Екатерине не раз приписывали романы с другими знаменитостями. Во времена "Бригады" актрису упорно сводили с коллегами по съемкам, а позже заподозрили в интрижке с фигуристом Романом Костомаровым, который составил ей пару в "Звездах на льду". Дошло до того, что сплетники обвинили Гусеву в разводе Костомарова с женой. Впрочем, все это оказалось ложью. На самом деле между Екатериной и Романом была только дружеская связь.

Несмотря на разговоры злых языков, актриса счастлива с единственным мужем. Их браку исполнилось уже 26 лет. Знаменитость хвастается, что ей невероятно повезло. По словам Гусевой, в ее семье царит гармония и полное доверие. Екатерина старается оставаться хорошей женой и мамой, но не забывает уделять время карьере. Звезда по-прежнему активно снимается, играет на сцене, участвует в различных телепроектах и исполняет романсы.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Екатерина Гусева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2022, 12:46 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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