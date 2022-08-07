"Уроды и фрики": Хабалку Гузееву погнали взашей с Первого канала

С февраля этого года программа Первого канала претерпела изменения. Так, ряд развлекательных программ канул в лету, уступив место политическим передачам. По всей видимости, руководство главного канала страны посчитало, что в нынешней обстановке неправильно транслировать юмористические и скандальные шоу, а потому убрало из прайм-тайма программу "Давай поженимся!" и некоторые другие ток-шоу.
Поговаривают, что главную передачу о любви больше не вернут в эфир и что Ларису Гузееву отправили в свободное плавание. Подогрел слухи об окончательном отказе от "Давай поженимся!" блогер Рустам Солнцев. Причем мужчину это вовсе не расстроило. Наоборот, он рад, что наконец-то это шоу он не увидит на телеэкранах.
Своей гневной тирадой экс-участник "Дома-2" погнал Гузееву взашей с Первого канала. ""Давай поженимся!" – с уродами и фриками. Первый канал нашёл в себе силы закрыть то, что должно было быть похоронено", – едко заявил он. По словам Солнцева, на этой передаче унижают людей, выставляя их идиотами.
Напомним, камни в шоу "Давай поженимся!" и в саму Ларису Гузееву летят уже давно. Ведущую не раз обвиняли в бестактности и называли хабалкой. Так, звезда частенько могла себе позволить оскорбить участников и даже разразиться нецензурной бранью в эфире.