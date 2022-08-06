Как из концлагеря: истощенная Орбакайте бряцает торчащими костями

В мире шоу-бизнеса худобу считают едва ли не условием успеха. Российские красавицы изнуряют себя диетами и тренировками так, что ребра аж просвечивают сквозь кожу. Несколько лет назад болезненно исхудала Светлана Ходченкова, а теперь кости ужасающе торчат у известной певицы. Кристина Орбакайте тает на глазах.
Блондинка снялась с дочерью Клавдией в поле среди подсолнухов. На фото артистка выглядит настолько тощей, будто сбежала из концлагеря. Возле ярких желтых цветов увядающее тело 51-летней вокалистки скрючилось в неудачной позе.
Комментарии в блоге дочь Пугачевой отключила, поэтому пользователи Сети собрались обсуждать внешность Кристины Орбакайте на ее ютуб-канале. Вдобавок народ продолжил критиковать музыкальный клип знаменитости, где та скачет и прыгает как коза.
"Тетке 50 лет, она косит под молодуху и трясется со школьниками в школьном спортзале, бряцая мослами... Нет, тонны штукатурки и пластики не спасают. Кристинка, твое время прошло, смирись", — такие нелестные отзывы ходят о постаревшей дочери Примадонны.
Бытует мнение, что с годами Кристина Орбакайте превратилась в копию матери-пенсионерки. Фанаты умоляют звезду сохранять индивидуальность, чтобы не повторить горькую судьбу Аллы Пугачевой.