"Начинаю подыхать": потерявшая 80 кг звезда "Кривого зеркала" решила уйти в монастырь

Юморист Александр Морозов из шоу "Кривое зеркало" дошел до ручки.



Заплывший жиром лохматый клоун веселил россиян до одури. Звезда шоу "Кривое зеркало" наряжалась в несуразные одежды, которые обтягивали гигантское брюхо, и разрешала публике хохотать над этим. Под громкие аплодисменты Александр Морозов покидал сцену, а затем в укромном уголке боролся со смертью.

"Никто же не видит, что происходит за кулисами, когда я делаю шаг туда и начинаю подыхать там. Мне реально физически плохо, до врачей доходило", — признавался комик.

Однажды мужчина понял, что находится на грани, и сделал операцию по уменьшению желудка. Она позволила звезде шоу "Кривое зеркало" изменить пищевые привычки и получить привлекательную внешность. После хирургического вмешательства Александр Морозов сбросил 80 кг.

Похудение благоприятно сказалось на состоянии артиста, а карьера пошла под откос — изменилось амплуа. Его выступления за два года можно пересчитать по пальцам. "Я безработный", — разочарованно заявил актер в свежем интервью.

Однако мужчина не унывает и оттачивает мастерство, ориентируясь на творчество Евгения Леонова. Артист "Кривого зеркала" искренне хочет делать мир лучше, а слава для него не главное.

В ходе рассуждений Александр Морозов вспомнил, как однажды решил все бросить и уйти в монастырь. Тогда комик отправился к батюшке Михаилу, своему духовному отцу, и с гордостью поделился планами. Священник быстро спустил звезду с небес на землю.

"Он говорил: "Слушай, ты чего о себе возомнил такое? Тебе Господь дал талант радовать и веселить людей. Ты думаешь, это твоя личная заслуга? Это тебе Господь дал, а ты хочешь зарыть под стенами монастыря! Кто ты такой, иди отсюда!" — выдал жесткие слова духовника актер "Кривого зеркала".

Поначалу реакция батюшки сильно огорчила знаменитого балагура, ведь грандиозные надежды пошли прахом. Зато сейчас Александр Морозов вспоминает сложный этап жизни с улыбкой. Оглядываясь назад, кумир шоу "Кривое зеркало" понимает, что все сделал правильно. Жизнь совсем не напрасна.