"Я очень ленивый человек": поправившийся на 35 кг Александр Морозов лег под нож

Устав от жестких диет, Александр Морозов решил радикально избавиться от лишнего веса.

Не так давно звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов поразил публику своим преображением – артист скинул сорок килограммов. Однако мужчина честно признался, что не потел в спортивном зале, чтобы избавиться от лишнего веса. Так, он пошел по пути наименьшего сопротивления, а именно сделал операцию по уменьшению желудка. Позже он вновь обратился к врачам, но уже для того, чтобы убрать обвисшую кожу.

К экстремальному способу похудения он обратился не просто так. Дело в том, что за его плечами уже не одно неудавшееся похудение. Так, он рассказал, как пытался сбросить вес на дробном питании. Морозов заявил, что это хороший метод похудения, благодаря котором он скинул двадцать семь килограммов. Однако поддерживать вес у него не вышло, и после жесткой диеты он набрал тридцать пять килограммов.

"Я очень ленивый человек", – признается артист. Именно поэтому он не может постоянно заниматься спортом и ограничивать себя в еде. Так что единственным выходом, по словам Александра, стало шунтирование желудка. Также он отметил, что это обратимая операция и при желании можно вернуть все на своем место.