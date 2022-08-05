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Шоу-бизнес
Утехи активно работающего рукой Петросяна сняли на видео

Утехи активно работающего рукой Петросяна сняли на видео

В Сети появились кадры того, как забавляется Евгений Петросян за границей.
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Лето близится к концу, но многие российские знаменитости только сейчас решили отправиться в отпуск. Например, недавно страну покинули Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова. Они предпочли провести некоторое время в солнечной Турции.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

76-летний юморист делится кадрами с отдыха с подписчиками в социальных сетях. На одном из последних видеороликов, появившихся в соцсетях Евгения Вагановича, запечатлен он рядом с турком-мороженщиком. Местный устроил из обычной продажи игру. Петросяну пришлось активно работать рукой, чтобы поймать вафельный рожок, закрепленный на палке, которой постоянно двигает продавец.

Такая утеха пришлась по душе знаменитому российскому артисту, однако тот сразу же удалился, как только лакомство оказалось у него в руках. Веселый турок, напротив, всячески пытался задержать пожилого юмориста.

Пока Евгений Петросян наслаждается отпуском, Татьяна Брухунова не может нормально расслабиться. Она то и дело скандалит с публикой, которая якобы не дает ей покоя. Например, недавно молодая жена юмориста отчитала подписчиков за то, что те вторгаются в ее личное пространство. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2022, 20:45 Источник: Соцсети • Требует проверки
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