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Шоу-бизнес
"Невольно": принужденный к интиму с женой Петросян надул в штаны

"Невольно": принужденный к интиму с женой Петросян надул в штаны

Евгений Петросян угодил в странное положение на море с женой.
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Звезда "Кривого зеркала" российский юморист Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом отправился на море в отпуск. Семья активно рассказывает о своих приключениях и выкладывает свежие снимки в соцсетях.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

На днях Евгений Петросян выложил фото, на котором предстал со странной гримасой в желтом спасательном круге рядом с любопытным сыном, который с удивлением смотрел на него.

Петросян рассказал, что когда надевает морскую кепку, то почему-то невольно вспоминает песню-переделку на одном из своих юбилеев. Это была балагурная актерская "капуста". Написал текст драматург Георгий Териков. в тексте говорится о том, как Петросян надул в штаны от страха после встречи с акулами.

"Но однажды Петросян// Был в одной из дальних стран// И нырнул он с головой в океан.// Но как только он нырнул,// Оказался средь акул,// И со страху даже чуть не утонул.// Только вдруг, как сквозь сон, // Предложенье от акул услышал он:// Петросян, нет причины для грусти,// Ты устрой акулам шефский концерт.// Петросян, рассмешишь, то отпустим,// А не сможешь, то пойдешь нам на десерт", – написал Петросян.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сексолог предсказал жене Петросяна серьезные проблемы. Дело в том, что счастье в браке с юмористом, скорее всего, только видимость. На самом же деле молодой Татьяне Брухуновой не может не хотеться плотских утех, считает эксперт. Получается, что она вряд ли счастлива в этом плане. Да и принужденный к интиму с женой Петросян вынужден выдавать желаемое за действительное.

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Евгений Петросян. Фото:Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press
Автор: 5 августа 2022, 13:36 Источник: Телеграм-канал Евгения Петросяна • Требует проверки
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