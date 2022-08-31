"Спасибо врачам!": Загремевшего в клинику Буйнова отправили на тот свет

Александру Буйнову понадобилась помощь медиков.

Накануне Александр Буйнов шокировал поклонников известием – он загремел в клинику. В запрещенной в России социальной сети музыкант разместил снимки из медицинского учреждения. Однако артист поспешил успокоить фанатов. "Ничего страшного, сделали блокаду спины. Красотищщщща. Спасибо гениальным врачам Московского спинального центра. Полетел на работу в Сочи", – написал он в микроблоге.

Подписчики тут же принялись желать звезде здоровья. "Здоровья вам и вашим близким", "Удачи! Что ни год, то сюрприз. Берегите себя!", "Скорейшего выздоровления", "Не болейте, вы лучший", "Александр, берегите себя, не болейте", "Сразу фото очень напугало! Александр, хорошей погоды и прекрасных людей рядом", – написали пользователи Сети.

Кто-то же решил дать дельный совет Буйнову. "Отдыхайте! Пусть работают молодые! Берите пример с Муслима Магомаева! Хотя о чем это я!", – написал один из комментаторов. Конечно, рекомендация фолловера кажется уж больно странной. Ведь Магомаева давно уже нет в этом мире – он скончался аж в 2008 году. Получается, Буйнову посоветовали брать пример с покойника, а это значит, что его фактически отправили на тот свет.