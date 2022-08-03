Нырнувшая к Петросяну в койку Брухунова мучается с вялой пипкой: Готова давать дни напролет, а он уже все

Счастливая жизнь Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой – это лишь картинка.

Россияне пристально наблюдает за знаменитым комиком после его скандального развода с Еленой Степаненкой, брак с которой длился много лет. Артист вновь обрел счастье – в объятиях молоденькой помощницы. Очевидно, что отношения с совсем юной девушкой хорошо повлияли на Евгения Петросяна.

А вот счастлива ли на самом деле Татьяна Брухунова – загадка. Конечно, глядя на ее фотографии, кажется, что ей грех жаловаться на жизнь. Однако сексолог Ольга Кетоева считает, что удовольствие в браке она испытывает не в полной мере – и всему виной сексуальная жизнь.

Специалист пояснила, что мужчины бывают разные: мол, некоторые даже в престарелом возрасте умудряются удовлетворять своих возлюбленных. Однако это, по ее мнению, Евгения Петросяна не касается: якобы, нырнувшая к нему в койку молодая жена просто-напросто создает образ "жеребца", но на деле все оказывается грустно. Во всяком случае по поведению Татьяны Брухуновой можно судить, что она мучается с вялой пипкой своего супруга.

"Эта ее яркая и нелепая одежда, кричащая о нехватке секса. Ее бесконечные неинтересные интервью, которые она готова давать все дни напролет, только бы получить свою дозу гормона счастья, хоть в каком-нибудь варианте", – считает Ольга Кетоева.

А вот юмористу ни сексуальная жизнь, ни все эти бесконечные мелькания в инфополе, кажется, совсем не нужны. Возраст, из-за которого, по мнению сексолога, возлюбленная Евгения Петросяна ходит неудовлетворенной, все-таки берет свое!