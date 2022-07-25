"Похоронили": коллега сообщила прискорбную новость о Марине Федункив

Российская юмористка Тамара Турава припомнила коллеге Марине Федункив нелицеприятную ситуацию, которая раз и навсегда изменила отношение к ней. Об этом Турава рассказала в эфире шоу Лауры Джугелии.
Турава вскрыла всю подноготную женского змеиного клубка Comedy Woman. По ее словам, однажды на проекте Comedy Woman у Марины Федункив произошел нервный срыв. Это было незадолго до драки с участницей шоу Надеждой Сысоевой. Судя по всему, это было предвестником беды, ситуация накалялась уже тогда.
"В один из дней меня буквально похоронили на сцене. Дали несмешной текст. Потом Федункив очень резко высказалась. Она говорила о том, что все хотят Тамару слить. Я опешила. Не понимала, почему она так говорит", – рассказала Турава.
После этого инцидента коллеги поговорили и обсудили произошедшее. Однако Марина Федункив не стала ничего объяснять и ушла. После конфликта все резко изменилось, отношения навсегда испортились, а коллектив вскоре распался.
После драки с коллегой по проекту Надеждой Сысоевой Марину Федункив отстранили от эфира, после чего она и вовсе ушла с проекта Comedy Woman.