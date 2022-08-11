"Прошли через боль и слезы": 47-летняя Навка откровенно о своих партнерах и семейной жизни

"Для меня всегда самым главным было понимание, что у меня есть семья, моя опора и крепость, – уверяет Татьяна. – Семья — там, где тебя примут вне зависимости от того, чемпионка ты или нет. И всегда найдут правильные слова поддержки. Только с этой уверенностью можно идти вперед".
"Моя семья — это мое вдохновение! – продолжает Татьяна. – Все свое свободное время я стараюсь проводить с семьей. Моя старшая дочь Саша стала моей настоящей подругой, с которой мне нравится проводить время, мы советуемся друг с другом, вместе готовим, ходим в кино и театр, гуляем и отдыхаем. Надюша — наша всеобщая любимица. Но у девочек, как и у меня, очень плотный график, поэтому совместные выходные или несколько дней отпуска — это счастье. Конечно, мы любим путешествовать, посещать новые места и узнавать интересные истории. Кроме того, мы стараемся соблюдать семейные традиции — например, по воскресеньям всей нашей большой семьей ходим в баню. После бани — стол, чаепитие, беседы по душам".
Рассказала спортсменка и о своих партнерах по ледовому шоу "Аленькие цветочек", которое до конца сентября идет в Сочи. "Главные роли в постановке исполняют многократные чемпионы России и Европы в танцах на льду, чемпионы мира и олимпийские чемпионы Пекина Виктория Синицина и Никита Кацалапов, – сообщила Навка. – Спортсмены с удивительной трудоспособностью, яркой внешностью и большим талантом. Они вместе прошли через травмы, обидные поражения, боль и слезы, не понаслышке знают, что значит поддерживать друг друга, тем более что на двоих у них не только медали и титулы, но и большая любовь".