"Надо дальше жить": Съехавшего из дома Маликова застали за интимом с молодухой после слухов о разводе

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон более 20 лет живут в браке, но в последнее время о них говорят не в лучшем ключе. В светской тусовке поговаривают, что Маликов якобы подумывает сходить налево, и его якобы даже видели в компании фотомодели Ирины Антоненко. Более того, Дмитрий Маликов ездил в отпуск без своей супруги, что только подогрело слухи о возможном разводе.
На днях Дмитрий Маликов опубликовал в своем аккаунте свежее видео, на кадрах которого предстал за ласками с молодой красоткой. Видео было его новым клипом.
"Заканчивается лето, но в моем новом клипе оно будет продолжаться и радовать вас весь год! Смотрите, любите, пишите, и "мы еще встретимся"!" – написал Дмитрий Маликов.
Фанаты пришли в восторг от нового клипа певца. Они отметили, что с годами артист не меняется, а его композиции по-прежнему пропитаны искренностью и теплом. "Нам завтра надо просто дальше жить с тобой", – пел Маликов в своем клипе.
"Дмитрий, вы супер, самый лучший Димочка!"; "Очень красивый клип! Романтичный, оптимистичный!" – написали фолловеры в комментариях.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Маликов якобы съехал из дома по желанию жены. Речь шла об отпуске, который певец провел без супруги.