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Шоу-бизнес
Били по голове и угрожали расправой: опубликованы детали нападения на богатую вдову Градского

Били по голове и угрожали расправой: опубликованы детали нападения на богатую вдову Градского

После смерти Александра Градского его вдова Марина Коташенко постоянно таскается по судам.
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Прошлой зимой после смерти Александра Градского на его вдову Марину Коташенко напали неизвестные. Они украли у нее сто миллионов рублей наследства и скрылись. В московском суде на днях состоялось очередное слушание дела по данному инциденту, где Марина Коташенко поведала детали того страшного дня.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

По словам вдовы Градского, злоумышленники напали на нее 16 января этого года и украли сто миллионов. Перед тем, как забрать деньги, они ударили ее голове и угрожали расправой, приставляя оружие.

В качестве подозреваемого в деле фигурирует некий Умеджон Жабборов, который не согласен в обвинениями. Он заявил, что его подельники использовали не оружие, а муляж.

По данным следствия, трое неизвестных подрезали машину, в которой ехала вдова Градского, забрались к ней в салон и там угрожали. После этого они потребовали везти их в коттеджный поселок, где хранилось наследство, и заставили отдать им деньги.

Стоит отметить, что многие знали, что Александр Градский всегда брал гонорары за свои выступления только в наличном эквиваленте. Коробка с деньгами постоянно хранилась под кроватью в доме.

Когда случилось нападение, многие заподозрили, что Коташенко могла сама спланировать нападение, чтобы замести следы с наследством. Но это оказалось не так. Градский не оставил завещания после смерти, поэтому на наследство могут претендовать и другие его родственники.

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Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 23 августа 2022, 15:43 Источник: МК ✓ Надежный источник
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