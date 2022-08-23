Били по голове и угрожали расправой: опубликованы детали нападения на богатую вдову Градского

Прошлой зимой после смерти Александра Градского на его вдову Марину Коташенко напали неизвестные. Они украли у нее сто миллионов рублей наследства и скрылись. В московском суде на днях состоялось очередное слушание дела по данному инциденту, где Марина Коташенко поведала детали того страшного дня.
По словам вдовы Градского, злоумышленники напали на нее 16 января этого года и украли сто миллионов. Перед тем, как забрать деньги, они ударили ее голове и угрожали расправой, приставляя оружие.
В качестве подозреваемого в деле фигурирует некий Умеджон Жабборов, который не согласен в обвинениями. Он заявил, что его подельники использовали не оружие, а муляж.
По данным следствия, трое неизвестных подрезали машину, в которой ехала вдова Градского, забрались к ней в салон и там угрожали. После этого они потребовали везти их в коттеджный поселок, где хранилось наследство, и заставили отдать им деньги.
Стоит отметить, что многие знали, что Александр Градский всегда брал гонорары за свои выступления только в наличном эквиваленте. Коробка с деньгами постоянно хранилась под кроватью в доме.
Когда случилось нападение, многие заподозрили, что Коташенко могла сама спланировать нападение, чтобы замести следы с наследством. Но это оказалось не так. Градский не оставил завещания после смерти, поэтому на наследство могут претендовать и другие его родственники.