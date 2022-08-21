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Шоу-бизнес
Зачем на самом деле Суханкина связала свою жизнь с приемными детьми

Зачем на самом деле Суханкина связала свою жизнь с приемными детьми

Маргарита Суханкина стала матерью для двух малышей из детдома около 10 лет назад.
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Экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина лишь к 50 годам смогла посвятить себя семье. Правда, своими детьми артистка так и не смогла обзавестись. Зато она взяла на воспитание малышей из детдома, которые на сегодняшний день уже являются подростками.

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Но далеко не всем знаменитостям удается завести семью. Да что уж там! Можно сказать, каждый третий из шоу-бизнеса забывает о своей личной жизни ввиду занятости. Они предпочитают с головой погружаться в работу и добиваться невероятных высот в карьере. "Многие артисты не могут построить личную жизнь, так как всегда находятся в гастрольном графике и в активном образе жизни", – отметила блогер Анастасия Ромах в недавней беседе с "Дни.ру".

По ее мнению, Суханкина связала свою жизнь с приемными детьми, потому что та поняла, что для любой женщины, даже увлеченной карьерой, очень важна семья и дети! "Никогда не поздно начать! Главное, чтобы было желание! Все равно для деятелей шоу-бизнеса карьера у многих, я думаю, на первых позициях!", – считает Анастасия.

Напомним, у Маргариты Суханкиной были шансы стать матерью. Она была беременна дважды. Почему артистке не удалось обзавестись собственными детьми, писали "Дни.ру".

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 августа 2022, 04:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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