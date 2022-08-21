Зачем на самом деле Суханкина связала свою жизнь с приемными детьми

Экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина лишь к 50 годам смогла посвятить себя семье. Правда, своими детьми артистка так и не смогла обзавестись. Зато она взяла на воспитание малышей из детдома, которые на сегодняшний день уже являются подростками.
Но далеко не всем знаменитостям удается завести семью. Да что уж там! Можно сказать, каждый третий из шоу-бизнеса забывает о своей личной жизни ввиду занятости. Они предпочитают с головой погружаться в работу и добиваться невероятных высот в карьере. "Многие артисты не могут построить личную жизнь, так как всегда находятся в гастрольном графике и в активном образе жизни", – отметила блогер Анастасия Ромах в недавней беседе с "Дни.ру".
По ее мнению, Суханкина связала свою жизнь с приемными детьми, потому что та поняла, что для любой женщины, даже увлеченной карьерой, очень важна семья и дети! "Никогда не поздно начать! Главное, чтобы было желание! Все равно для деятелей шоу-бизнеса карьера у многих, я думаю, на первых позициях!", – считает Анастасия.
Напомним, у Маргариты Суханкиной были шансы стать матерью. Она была беременна дважды. Почему артистке не удалось обзавестись собственными детьми, писали "Дни.ру".