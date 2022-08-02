Проблемы с мозгом: Странным выходкам Нагиева нашли причину

Дмитрий Нагиев всегда отличался от коллег ярким поведением и порой чрезмерной эксцентричностью.

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отличается яркой и дерзкой манерой разговора и поведения. Он ведет мероприятия с присущей ему изюминкой, которая всегда запоминается. Кто-то считает его выходки странными, другие наоборот любят артиста именно за его оригинальность.

Как выяснилось, Дмитрий Нагиев на протяжении многих лет имеет вредную и опасную привычку. Ведущий признался в этом своим поклонникам, так как игнорировать проблему уже невозможно.

Как выяснилось, из-за приема снотворного Дмитрия Нагиева теперь мучают проблемы с головным мозгом. Все началось несколько лет назад, когда актер... перестал спать. Он просто не мог самостоятельно нормально заснуть.

Врачи не смогли помочь Дмитрию Нагиеву, но жить и работать было как-то надо. Артист начал принимать снотворные. Со временем это вошло в привычку.

"Таблеточка снотворного на ночь — то, с чем я живу последние 20 лет. И когда я сказал врачу, что это вредно, она ответила: "Ну а не спать, это разве не вредно?". И я успокоился", – рассказал Нагиев.

Однако спустя время выяснилось, что у снотворного есть страшный побочный эффект. Эти таблетки приводят к проблемам с мозгами.