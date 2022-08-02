"Слишком долго": Алсу взорвалась после новостей о грязных изменах мужа

Поклонники обеспокоены положением дел в семье певицы Алсу.

Российской певице Алсу 39 лет. Несмотря на это, звезда великолепно выглядит и поддерживает роскошную форму. Артистка смогла не только построить блестящую карьеру в шоу-бизнесе, но и реализоваться в материнстве. Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Пара воспитывает троих детей – двух дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.

Несмотря на то, что Алсу и Ян в браке уже много лет, в Сети недавно заговорили, что в семье разлад. Якобы счастье певицы с мужем на волоске. Якобы муж давно изменяет певице. Впрочем, сама Алсу никак не комментировала информацию.

На днях она опубликовала фото, которое сопроводила странной подписью. "Ты слишком долго плавал", – написала Алсу. На фото она стояла напротив пришвартованного корабля.

Фанаты решили, что таким образом Алсу обратилась к изменнику мужу и намекнула на обиду.

Напомним, несколько лет назад Алсу оказалась в центре скандала после того, как ее дочь Микелла выиграла на шоу "Голос". Шумиха началась из-за того, что дочь звезды признали нечестно победившей, якобы ей купили голоса. Позже Алсу и сама призналась, что просила друзей накручивать голоса за Микеллу.