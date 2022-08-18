Растоптанный дочерью Машков впервые рассказал о конфликте в семье

В семье народного артиста России Владимира Машкова происходит раскол из-за разных взглядов на ситуацию в мире и на Украине. Дочь звезды не поддерживает спецоперацию, сам же актер придерживается патриотичной позиции.
Недавно дочь знаменитого актера Мария Машкова публично послала отца, не стесняясь окружающих. В своем аккаунте живущая в США актриса показала фрагмент клипа ДДТ на песню "Не с Вами". Мария грубо прокомментировала это: "Идите в жопу со своей войной, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает", – написала дочь Машкова, фактически растоптав отца.
Несколько дней Владимир Машков хранил молчание, однако на фестивале в Крыму он все же прокомментировал ситуацию, сообщает ОСН.
"Мне не хотелось бы об этом говорить", – с тяжелым сердцем отметил Машков.
Напомним, после начала спецоперации худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков оказался под санкциями Евросоюза. Машков не скрывал своих патриотических взглядов и открыто поддержал решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Дочь актера Мария Машкова напротив раскритиковала действия России, после чего в семье Машкова произошел раскол.