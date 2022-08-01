Врач вынес приговор: Пьеху добил смертельный диагноз

Неудачи преследуют звезду эстрады.

Внук легенды эстрады Стас Пьеха уже семь лет ведет здоровый образ жизни. Однако мужчину мучает недуг, из-за которого он не может нормально жить. По словам артиста, он страдает от бессонницы, от которой не в силах избавиться.

Пьеха признается, что это не просто небольшие трудности со сном, когда ты ложишься слишком поздно, а потом утром тяжело просыпается. Певец заявил, что порой от сильной усталости он начинает засыпать везде. Артист сетует, что из-за проблемы он не может регулярно тренироваться, а ведь спорт для него – это важный жизненный элемент.

Возможно, бессонницу спровоцировала коронавирусная инфекция. Однако это еще не самое страшное. В один голос медики кричат, что при бессоннице рекомендовано позитивное мышление и отсутствие стресса. Однако настрадавшийся Стас Пьеха не получил заветного комфорта. Врач фактически добил артиста смертельным диагнозом, который якобы может реализоваться у пациента в будущем.

Врач-сомнолог назвала целый список болезней, с которыми может столкнуться Пьеха. По словам Елены Царевой, люди, страдающие от бессонницы, гораздо чаще подвержены тревожности. Также при отсутствии сна страдает желудочно-кишечный тракт, из-за чего есть риск получения гастрита или язвы. Также отсутствие сна может стать причиной Альцгеймера и даже онкологии.