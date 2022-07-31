"Давно нет в живых": Могилу Пьехи снесли на кладбище за неуплату

Стала известна печальная информация о могиле Пьехи.

Вчерашний выпуск программы "Пусть говорят" на Первом канале был посвящен Эдите Пьехе. У зрителей появилась уникальная возможность вместе с ведущим Дмитрием Борисовым заглянуть в дом звезды и узнать, как она живет.

В ходе беседы вокалистка вспомнила о непростой жизни ее семьи. Они жили в Париже, ее отец, Станислав Пьеха, работал на шахте. По словам женщины, ее родитель отработал на шахте практически до конца своих дней и заработал там силикоз – тяжелую болезнь, поражающие легкие. По стопам отца пошел и брат Эдиты Станиславовны. "Давно нет в живых", – с болью в сердце говорит она о родственнике. Непосильный труд сказался на здоровье юноши. "В семнадцать его не стало. Французские шахты в то время были жестокими", – с грустью говорит артистка.

Пьеха поведала, что брат похоронен во Франции. Звезда поделилась душераздирающей историей. Оказывается, в 1969 году могилу Пьехи снесли на кладбище за неуплату и отдали другим. "Пьехов больше не было. Никто не оплачивал. Бесплатно ничего не бывает", – с грустью говорит она. Эдита Станиславовна добавила, что в последний раз застала могилу близких людей в 1965 году, когда впервые попала за границу, приехав на гастроли.