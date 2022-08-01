"Можете дать?": намокшая Навка подразнила выпуклыми прелестями

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка в свои 47 выглядит превосходно и регулярно доказывает это миру. Спортсменка ведет здоровый и активный образ жизни, чем постоянно вдохновляет поклонников.
На днях Татьяна Навка показала свежее фото в своем аккаунте, на котором предстала без одежды. Судя по всему, так она спасалась от жары.
"Лето. Красота. Моя стихия", – написала Татьяна Навка в публикации.
На фото фигуристка предстала в одном купальнике. Она по шею вошла в водоем и наслаждалась тепленькой водичкой. Волосы Навки были убраны назад, а на лице красовался модный аксессуар – зеркальные солнцезащитные очки.
Поклонники пришли в восторг от вида намокшей Татьяны Навка. Они безумно обрадовались, когда она подразнила их своими выпуклыми прелестями. Впрочем, некоторые люди даже успели поспорить в ее комментариях. Полемика разразилась на тему того, должна ли Татьяна Навка кому-то что-то давать. Такие темы нередко поднимают в аккаунте Навки в последнее время. У нее всегда находятся защитники, которые готовы встать грудью за свою любимицу.
"Русалочка!"; "Ныряй"; "Неужели это все, что вы можете дать миру???"; "А с чего ради она должна кому-то что-то давать?"; "Жизнь удалась", – написали фолловеры.