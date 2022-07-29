Увешанная бриллиантами Навка похвасталась богатством: Представляете, какая это серьезная задача

Российские фигуристки Татьяна Навка вместе Камилой Валиевой, Викторией Синицыной и ювелирной компанией Mercury перезагружают ледовое шоу "Аленький цветочек", которое уже успело завоевать сердца миллионов поклонников. Шоу станет еще более богатым и роскошным. До начала осени Навка планирует показать шоу около сотни раз в "Сочи Парке".
В интервью порталу U magazine олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, как четыре года назад решила создать театрально-ледовое шоу по мотивам старинной русской сказки.
Главные роли на льду исполняют чемпионы, которые уже заявили о себе в большом спорте. Звездный состав представления привлекает сотни зрителей и всех без единого оставляет в восторге.
Увешанная бриллиантами Навка рассказала в интервью, что у каждого фигуриста свое видение шоу, и он даже способен изменить динамику спектакля, каждый вносит свое настроение.
"Представляете, какая это серьезная задача — собрать такую команду фигуристов! Конечно, я счастлива, что мне это удалось! Ведь все это позволяет нам еще и популяризировать спорт, и показывать, насколько фигурное катание многогранно", – отметила Татьяна Навка.