Предельно потрясена: Навку довели до слез на публике

Татьяна Навка представила проект, к которому подошла со всей душой. Посетители ледового спектакля "Аленький цветочек" в Сочи имели возможность лицезреть талант юной звезды российского фигурного катания Камилы Валиевой.
Валиева исполнила одну из главных ролей в постановке. При этом зрителей удивило не только шоу, но и то, что последовало после него. Навка выступила с эмоциональной речью, поблагодарив всех, кто приложил руку к ее проекту.
Супруга Дмитрия Пескова выразила восхищение катанием Камилы, отметив высокий уровень проделанной работы. Навка добавила, что Валиева дала возможность людям испытать незабываемые эмоции.
Татьяна также обратилась со словами благодарности тем, кто пришел оценить плод ее стараний. "Спасибо вам большое, зрители!", — сказала Навка, не сумев сдержать слез на публике. "Я плачу от счастья, я безумно рада!", — воскликнула она, будто оказалась потрясена поддержкой до предела.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Татьяна Навка посетила масштабный концерт Филиппа Киркорова во дворце Кремля. На снимке, который оказался в распоряжении светских обозревателей, олимпийская чемпионка предстала с огненно-рыжим оттенком волос. Свежий образ Навки произвел тогда фурор, поскольку обычно она предпочитает придерживаться одного образа.