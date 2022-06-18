"Так и надо!": получившая развод Навка покрутила сочным задом на камеру

Татьяна Навка станцевала зажигательный танец в сексуальном обтягивающем платье.

Российская фигуристка Татьяна Навка была официально замужем два раза. В 2000 году она вышла замуж за коллегу по спорту Александра Жулина. В том же году она родила от него дочь Сашу. Но через десять лет совместной жизни Навка получила развод.

Сейчас спортсменка замужем за пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым. При этом Навка остается близка к народу и часто общается с поклонниками в соцсетях. На днях она порадовала фанатов свежим видео, на кадрах которого предстала в ярком сиреневом платье. Навка зажигательно танцевала под ритмичную музыку, виляя сочными бедрами на камеру.

"Живи дерзко! Стой на своем, не унывай! Носи свою корону с гордостью!" – написала Навка в соцсети.



Поклонники с восторгом восприняли новый образ Татьяны Навки. Многие отметили, что в свои 47 лет фигуристка превосходно выглядит. Кто-то даже предположил, что она снова беременна. Впрочем, не все оценили танец Навки.

"Если бы была с другого континента и не знала, что это бывшая олимпийская чемпионка, то по ее конвульсиям решила бы, что это какая то дешевая девица добралась до интернет эфира и пошла в расколбас"; "Палка деревяшка"; "Сколько энергии в человеке! В женщине! Вот сколько угодно можно говорить про политику, деньги, мужей, характер никто не отменял!"; "Правильно дерает, что танцует! Так и надо", – написали фолловеры.