Таблетки уже не помогают: в муках и страшных болях Бородина срочно ищет врача за границей

Поклонники льют слезы на официальной странице у Ксении Бородиной.

В последнее время здоровье стало все чаще подводить российскую телеведущую Ксению Бородину. Недавно она шокировала фанатов новостью о простуде, которую лечила странной мутной жидкостью, напоминающей слизь. Это была смесь имбиря с лимоном. Судя по всему, таблетки тогда уже не помогали или Бородина решила перейти на народную медицину.

На этот раз с ней приключилась новая напасть. В своем аккаунте Ксения Бородина рассказала, что страдает от головных болей и плохого общего самочувствия уже четыре дня. Сейчас ведущая вместе с двумя дочерьми Теоной и Марусей находится в Турции. Звезда попросила поклонников помочь ей и посоветовать остеопата в Бодруме. Почему-то Бородина сама решила, что ей нужен именно этот врач.

"Спазмировались мышцы и шея болит, вся боль идет в ухо и болит голова", – поплакалась Ксения Бородина.

Фанаты посоветовали ведущей разные средства и лекарства от ее проблемы. Но препараты не спасли Бородину. Впрочем, такая проблема у нее уже была и ранее. Что спасло ее в тот раз, не известно, но судя по тому, что проблема возвращается, дело действительно серьезное. Особенно это неприятно на отдыхе.