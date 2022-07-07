"Римма, ты дура?": сжираемая раком Маркова прыгнула в могилу вслед за трупом Мордюковой

Римма Маркова нашкодничала у гроба Нонны Мордюковой.

Советские актрисы Римма Маркова и Нонна Мордюкова дружили на протяжении многих лет. У обеих сложный характер, но несмотря на это, женщинам удавалось сохранять отношения.



На похоронах бывшей жены Вячеслава Тихонова 6 июля 2008 года произошел странный инцидент. Римма Маркова не смогла сдержаться. О происшествии рассказал российский актер Станислав Садальский.

Маркова возле гроба достала собственную фотографию и преподнесла ее умершей подруге. Садальский с ужасом вспоминает произошедшее.



"Римма Маркова сделала страшную вещь – бросила Мордюковой в могилу свою фотографию. Я тогда сказал: "Римма, ты дура? Зачем?!" – "Чтобы ей там не скучно было", – ответила актриса.

Римма Маркова умерла через семь лет после смерти подруги. У нее обнаружили рак шеи, который оказался сильнее. Все началось с того, что актриса случайно содрала родинку, которая потом и переродилась в злокачественную опухоль. Выходит, что Маркова прыгнула в могилу вслед за подругой.

После лечения рак временно отступил. Однако потом он снова вернулся. Ей диагностировали онкологическое заболевание уже второй степени на яичниках. В третий раз рак поразил кишечник.

В то время Римма Маркова уже повздорила со Стасом Садальским. Во время визита в больнцу актер сфотографировал ее больную и распространил снимок. Это стало ударом для нее, так как Маркова скрывала болезнь.